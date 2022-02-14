14 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 15:39 — REGNUM 13 февраля в в легкоатлетическом манеже ЦСКА прошёл традиционный турнир «Русская зима». За время существования «Русской зимы» участниками было установлено множество рекордов, в этом году соревнования прошли в тридцать первый раз.

Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Балет «Тодес». Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Символ соревнований Рузи. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В столичном манеже встретились самые быстрые бегуны страны на дистанциях от 60 до 2000 метров, сильнейшие толкатели ядра, а также прыгуны с шестом и в длину.

Бег с барьерами. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бег с барьерами. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фальстарт. Бег с барьерами. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бег с барьерами. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Тройной прыжок. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Тройной прыжок. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Тройной прыжок. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Тройной прыжок. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зрители. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Были разыграны 14 комплектов наград. Беговые дисциплины: 60 метров (мужчины и женщины), 60 метров с барьерами (мужчины и женщины), 300 метров (женщины), 500 метров (мужчины), 1000 метров (женщины) и 2000 метров (мужчины). В технических дисциплинах заявлены следующие виды: прыжок с шестом (мужчины и женщины), прыжок в длину (мужчины), тройной прыжок (женщины) и толкание ядра (мужчины и женщины).

Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зрители. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В этом году призовой фонд составил: 50 тысяч рублей для победителя, 30 тысяч рублей серебряному призёру и 20 тысяч рублей бронзовому призёру.

Толкание ядра. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прыжок с шестом. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прыжок с шестом. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прыжок с шестом. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прыжок с шестом. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прыжок с шестом. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Савелий Савлуков стал победителем «Русской зимы» в беге на 500 м, установив высшее достижение страны — 1:01.25. Кристина Макаренко обновила рекорд «Русской зимы» по количеству побед среди женщин, в седьмой раз победив в беге на 60 м — 7.24. Константин Шабанов стал единоличным лидером по количеству побед на «Русской зиме» среди мужчин, в седьмой раз победив в беге на 60 м с/б — 7.71

Прыжок в длину. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прыжок в длину. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Прыжок в длину. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM