Салехард, 14 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецкого автономного округа 14 февраля произошло авиапроисшествие с участием вертолёта Ми-8. По информации представителя экстренных служб, винтокрылая машина совершила вынужденную посадку в Тазовском районе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт Ми-8

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«В 120 километрах севернее посёлка Тазовский в поле произвёл вынужденную посадку вертолёт Ми-8», — уточнил в беседе с РИА Новости собеседник.

Известно, что на борту находилось 18 человек. Информации о пострадавших и жертвах пока нет. Людей планируют эвакуировать другим бортом.

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По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января вертолёт Ми-8 Вооружённых сил России совершил жёсткую посадку на лёд реки в Ульяновской области. по данным источников, на борту находились три человека. Один из них погиб, ещё два члена экипажа вертолёта получили травмы.