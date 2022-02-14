Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоялся автопробег «Бессмертного полка», посвящённый 79-й годовщине полного освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Rostov-gorod.ru Автопробег в Ростове-на-Дону

Колонна автомашин проехала по улицам Ростова-на-Дону, участники автопробега посетили мемориалы и памятники, места сражений. В составе автоколонны была и техника военного периода. Завершила акцию церемония возложения цветов к мемориалу «Кумженская роща». Участники почтили память павших солдат и мирных граждан минутой молчания.

ИА REGNUM сообщало, что в память о павших защитниках Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков и погибших от рук нацистов мирных граждан зажгутся «Свечи памяти». Принять участие в акции, посвящённой 79-й годовщине полного освобождения донской столицы от гитлеровцев, можно в 22:00 мск 14 февраля.

Напомним, что до войны население Ростова-на-Дону превышало 500 тыс. человек, День Победы 9 мая 1945 года встретили 150 тыс. горожан. 43 тыс. мирных жителей были расстреляны, замучены гитлеровцами, более 50 тыс. ростовчан были угнаны на каторжные работы в Германию.