Бухарест, 14 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Министерство энергетики Румынии объявило о завершении перерасчета непомерно высоких сумм в платежных документах на электроэнергию и газовое снабжение, якобы ошибочно начисленных миллионам жителей страны. Об этом 14 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, всем потребителям, которые пострадали от неправомерных действий представителей энергетической сферы, будут возвращены затраченные на оплату соответствующих счетов средства.

«Мы провели большую работу и намерены исправить все недочеты», — резюмировал министр энергетики Румынии Вирджил Попеску. Предполагается, что указанные выплаты начнутся не ранее июня нынешнего года.

Напомним, в период с ноября 2021-го года по февраль 2022-го года более 10 миллионов физических лиц и не менее 200 тыс. юридических структур Румынии получили коммунальные счета, суммы в которых в 10−20 раз превышают реально потребленные показатели.