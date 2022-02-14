Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. На юге Санкт-Петербурга полицейские с погоней задержали нетрезвого водителя. Чтобы остановить правонарушителя, правоохранительным органам пришлось блокировать машину, в результате чего один полицейский и сам нарушитель получили легкие травмы. Об этом 14 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пресс-служба МВД РФ. ДТП на юге Петербурга.

ДТП произошло 12 февраля около 04:40 мск у дома 1 по Витебскому проспекту. Во время проведения мероприятия «Нетрезвый водитель» полицейские обратили внимание на автомобиль Mazda, водитель которого нарушал правила дорожного движения. На требование об остановке он не отреагировал и попытался скрыться, из-за чего сотрудники ГИБДД начали преследование иномарки.

На перекрёстке улиц Фрунзе и Варшавской инспектор ДПС направил свой служебный автомобиль наперерез правонарушителю, в результате чего тот врезался в патрульный автомобиль. В машине ГИБДД находились старший инспектор дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС УМВД России по Московскому району города Санкт-Петербурга старший лейтенант полиции Сергей Сторожев и его коллега старший лейтенант полиции Михаил Чернышенко. После столкновения «Мазда» остановилась, и ее водитель был задержан полицейскими.

«В результате ДТП старший лейтенант полиции Михаил Чернышенко, находившийся на пассажирском сидении патрульного автомобиля, получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время он проходит амбулаторное лечение. Также в аварии пострадал и правонарушитель. Им оказался 30-летний уроженец Республики Коми, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенный права управления транспортным средством», — уточнила Ирина Волк.

После того как правонарушителю была оказана медицинская помощь, он был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлено шесть административных протоколов. Кроме того выяснилось, что за минувший год водитель 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и один раз — к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — уточнила Ирина Волк.

Видео: пресс-служба МВД РФ.