Оренбург, 14 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области более 30 тысяч семей обеспечат дымоизвещателями за счет средств регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Расходы на обеспечение нуждающихся жителей средствами предупреждения о пожаре с 2022 года взял на себя бюджет региона. Ежегодно расходы составят 8,1 млн рублей. На эти деньги обеспечат дымоизвещателями более 30 тысяч семей.

Добавим, нуждающихся в оборудовании определяют межведомственные муниципальные рабочие группы. Список формирует минсоцразвития. Затем ведомство закупает и передает комплексным центрам соцобслуживания автономные дымовые извещатели в комплекте с элементами питания.