Вашингтон, 14 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. У побережья американского штата Северная Каролина упало в воду воздушное судно, на борту которого было семь человек. Об этом 14 февраля сообщает местный телеканал WCTI-TV.

(сс) Maklay62 Самолет

По информации местных властей, падение самолета произошло днем 13 февраля в восточном направлении от берегов округа Картерет.

Также указывается, что, по информации чиновников, на его борту находилось четыре подростка и трое взрослых и в том числе — пилот самолета. При этом в береговой охране уточнили, что перед исчезновением с экранов радаров воздушное судно летело «неустойчиво» и добавила, что в его поисках задействованы две лодки береговой охраны, катер и вертолет.

Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) проведут расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиарейс компании American Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Вашингтон, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Канзас-Сити в американском штате Миссури из-за дебошира на борту.