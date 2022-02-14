Пекин, 14 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не решала вопрос о том, виновата ли российская фигуристка Камила Валиева в применении допинга. Об этом говорится в решении, которые было опубликовано 14 февраля.

Luu Камила Валиева

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Отмечается, что комиссию не просили признавать фигуристку виновной или оправдывать. Также она не решала, оставлять ли золото, которое было завоёвано сборной России в командном турнире на Олимпиаде.

Эти вопросы будут рассматриваться в ходе других разбирательств.

В пресс-релизе подчёркивается, что решение касается только допуска Валиевой до участия в личных соревнованиях на Олимпиаде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA и допустил Валиеву до участия в личных соревнованиях в Пекине.