Москва, 14 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Действия властей Соединенных Штатов и Великобритании на фоне ситуации вокруг Украины являются типичной пропагандой войны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Она напомнила, что пропаганда войны запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, которые были приняты резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 1966 года.

«Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом». Казалось бы. Но Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу — руки должны быть развязаны», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она также добавила, что СССР, а позже и Россия, а также десятки других стран «добровольно отказываются от этой угрожающей практики», понимая высшую опасность пропаганды войны.

«Но ни Вашингтон, ни Лондон возможности поднести спичку к стогу сена себя не лишают. То, что мы видим сейчас, — пропаганда войны в чистом виде», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения на текущий момент «фактически лежат на полу», хотя есть определённые каналы для диалога с действующей администрацией США.