Шамильский район, Дагестан, 14 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Дагестане попавший под следствие глава Шамильского района Магомед Гасанов отстранен временно от должности. Решение об этом 12 февраля принял Советский районный суд Махачкалы. Гасанова подозревают в мошенничестве с землей.

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Напомним, в январе 2022 года против него было возбуждено уголовное дело о незаконном присвоении земельного участка площадью 1300 кв. м в селе Хебда. Подделав документы якобы о полученном наследстве, в 2013 году глава района приобрел в собственность землю для ведения личного подсобного хозяйства. Муниципалитету был нанесен ущерб из-за мошенничества на сумму более 274 тыс. рублей.

Известно, что 17 января, в день, когда СК сообщил о возбуждении на Гасанова уголовного дела, депутаты Собрания депутатов Шамильского района переизбрали его главой района на новый срок. Магомед Гасанов возглавляет район с 2016 года.