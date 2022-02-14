Уфа, 14 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Снегопады ожидаются в Башкирии. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снегопад

Сообщается, что 14 февраля в регионе ожидается снег, на некоторых участках дорог может образоваться снежный накат, гололедица. Температура воздуха в регионе днем может прогреться до — 5 °C.

15 февраля в республике также ожидается снег. Ночью может похолодать до — 28 °C, днем столбик термометра может подняться до отметки — 4 °C.

16 февраля в регионе также может пройти снег. Температура воздуха ночью может опуститься до — 20 °C, днем может потеплеть до — 4 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе пресекли незаконное складирование снега около «Каменной переправы».