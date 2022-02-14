Ташкент, 14 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Узбекистан окажется во власти антициклона до середины недели, ночью температура в стране опустится до 10 градусов мороза, днем — прогреется до 5 градусов тепла. Об этом сообщает Узгидромет республики.

Arian Zwegers Узбекистан

«Сегодня днем погоду по территории Узбекистана будет определять влажный и холодный антициклон, пришедший с районов южного Урала. По территории республики местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. В горах — снег, возможен сильный», — говорится в сообщении.

Также, местами в Узбекистане ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах Каракалпакии, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской и Ферганской областей порывы ветра могут достигать 25−28 м/с.

«Влияние холодного антициклона сохранится до середины недели», — говорится в сообщении.