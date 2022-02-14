Кызылский район, Тыва, 14 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В селе Сукпак Кызылского района Тувы угарным газом от печного отопления отравились пять человек, в том числе четыре ребёнка в возрасте от 1 года до 11 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

JerzyGorecki Огонь

Инцидент произошёл вечером 12 февраля. Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние детей оценивается, как стабильно тяжёлое. Их мать находится в состоянии средней тяжести.

«Также, в ночь с 12 по 13 февраля в г. Кызыл по улице Шевченко произошло еще одно отравление угарным газом от печного отопления без возгорания 1 человека. Женщина госпитализирована в токсикологию, состояние удовлетворительное», — добавили в ведомстве.

Причиной очередного происшествия сталанеисправность печи. В связи с этим спасатели призвали жителей соблюдать пожарную безопасность, уделять особое внимание своевременной очистке дымоходов, не допускать к топке детей.

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