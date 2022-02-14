Магадан, 14 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Ни один из регионов Дальнего Востока не попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в 2021 году.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Митинг «За качество жизни и чистый город, против отравления воздуха». 26.01.2020. Омск

Читайте также: Экономист Засько рассказал, как будут расти доходы жителей РФ в 2022 году

Итак, по информации аналитиков Ria.ru, самое высокое качество жизни на Камчатке: 33 место в рейтинге (год назад было 27-е), Приморье на 43 месте (было на 41), на 59-м — Чукотка (была на 61-м). Приамурье улучшило позиции — 68 место после 69-го, 70 — у Якутии (2020 — 65), 78 — Бурятия (2020 — 81), 81 — Забайкалье (2020 — 84), Сахалин — 28 (был на 26-м), Хабаровский край переместился с 30-го места на 29-е, Магаданская область сместилась вниз на 55 с 50-й позиции. На 83-й строчке рейтинга Еврейская автономная область.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году рост реально располагаемых доходов жителей РФ будет не ниже уровня 2021 года, заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.