Москва, 14 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Завершение строительства Московского скоростного диаметра (МСД) планируется в 2023 году. Об этом 14 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он рассказал, что принято решение объединить строящиеся Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в единую дорогу — Московский скоростной диаметр.

«В 2022 году планируем завершить строительство первой очереди МСД (Северо-Восточной хорды) от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. В течение года будет введено в строй последнее крупное сооружение на этой трассе — эстакада основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе длиной 2,4 км», — написал мэр.

Он добавил, что вторая очередь проекта, которая ранее называлась Юго-Восточная хорда, будет введена в 2023 году.

В целом завершение дороги для автовладельцев, по мнению мэра, создаст в Москве «новую транспортную реальность».