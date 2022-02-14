Бугуруслан, Оренбургская область, 14 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В городе Бугуруслане Оренбургской области на улице обнаружена противотанковая мина. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Полиция охраняет опасную территорию

Тревожный сигнал в полицию поступил от местного жителя. Он проинформировал об опасной находке на территории бывшей воинской части.

На место оперативно прибыли правоохранители. До прибытия саперов они осуществляют охрану общественного порядка, оцепив опасную площадку.