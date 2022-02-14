Биробиджан, 14 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Хабаровске законодательно закрепили право пациентов из Еврейской автономии обслуживаться в медучреждениях Хабаровского края. В столице региона людям из ЕАО будут оказывать кардиологическую, хирургическую и онкологическую помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе правительства области.

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Между регионами подписано соглашение, которым будет регламентироваться перемещение пациентов из ЕАО в Хабаровск. Схему маршрутизации пациентов упростят. Причиной заключения договорённости стало отсутствие в Еврейской автономии медцентров, оказывающих квалифицированную медпомощь. Лечить в Хабаровске жителей региона обещают по медицинскому полису обязательного страхования.

Решение закрепить таким образом право людей из ЕАО получать бесплатную медпомощь в Хабаровске было принято после визита в регион министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекункова. Планируется, что действующий список медицинских услуг для жителей автономии будет расширен, и, возможно, в Хабаровске начнут принимать рожениц из Еврейской автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве РФ готовят спецплан по стабилизации ситуации в здравоохранении ЕАО. Пока ситуация с оказанием медицинской помощи жителям области катастрофическая. Долги главной региональной больницы достигли 270 млн рублей. В сосудистом центре отсутствуют основные препараты, новый ангиограф простаивает без расходных материалов. В роддоме некому принимать роды и осматривать новорожденных, а из хирургии уволились все хирурги.