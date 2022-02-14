Москва, 14 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс предложил ввести в стране плату за углеродные выбросы, чтобы нейтрализовать негативные последствия от «углеродного налога», который намерен ввести ЕС. Об этом сообщает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Так, Чубайс назвал плату за углерод самым мучительным вопросом, который обсуждался на совещании правительства РФ 11 февраля. Пилотным регионом для апробации системы торговли квотами на выбросы выбрана Сахалинская область.

Спецпредставитель российского лидера назвал здравой идею о проведении эксперимента, предсказав «совсем другую жизнь» в стране при введении платы за углеродные выбросы.

«Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог», — подчеркнул он.

Чубайс напомнил, что Европарламент предложил отложить начало взимания углеродного налога на 2025 год и отменить льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035 года.

«Что это означает? У них сейчас цена на бирже — $100 за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, то есть эффективная ставка — $50 за тонну. К 2030 году она будет $100, если не считать динамики. Если вы сейчас положите $100, это будет совсем другая жизнь», — объяснил Чубайс.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам немецкого европарламентария Гидо Райля, реализация плана Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году (Fit for 55) может негативно отразиться на экономике десятков миллионов европейских домохозяйств.

Напомним, проект Fit for 55 предполагает сокращение к 2030 году выбросов углекислого газа в ЕС на 55% по сравнению с 1990 годом. Речь идет о новых мерах по «борьбе» с углем и углеродной энергетикой, в которую европейские стратеги вписали и атомную энергетику.

Проект программы Fit for 55 был представлен в середине июля Европейской комиссией. В настоящее время идет её обсуждение.