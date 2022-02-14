Юрьевец, Ивановская область, 14 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Четверо маленьких детей и их мать погибли в результате пожара в жилом доме в городе Юрьевец Ивановской области 13 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, а также уголовное дело по статье о халатности должностных лиц, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Пожар произошёл утром 13 февраля в частном доме, при тушении спасатели нашли тела четверых детей в возрасте одного года, четырёх, пяти и десяти лет, а также их 30-летней матери. По предварительным данным, семья, погибшая при пожаре, характеризовалась как неблагополучная.

Следователями будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти детей и источник возгорания.

Предварительно установлено, что к гибели детей могло привести ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками органов системы профилактики — не были приняты меры в отношении матери, детей не изъяли из семьи, где они находились в социально опасном для жизни и здоровья положении.