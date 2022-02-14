В Южной Корее продлили рекомендации по запрету на поездки за границу
Сеул, 14 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Южной Корее продлил срок действия рекомендации по запрету на выезд за пределы страны еще на месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.
Сообщается, что рекомендации продолжат действовать до 13 марта.
Журналисты агентства указывают, что продление связано с ограничительными мерами, введенными в ряде стран мира из-за пандемии коронавируса, а также быстрым распространением штамма «Омикрон».
Также МИД Южной Кореи призвал граждан страны, проживающих за границей, соблюдать все меры санитарной предосторожности.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 54 619 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 1 405 246.
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