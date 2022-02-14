Сеул, 14 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Южной Корее продлил срок действия рекомендации по запрету на выезд за пределы страны еще на месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что рекомендации продолжат действовать до 13 марта.

Журналисты агентства указывают, что продление связано с ограничительными мерами, введенными в ряде стран мира из-за пандемии коронавируса, а также быстрым распространением штамма «Омикрон».

Также МИД Южной Кореи призвал граждан страны, проживающих за границей, соблюдать все меры санитарной предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 54 619 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 1 405 246.

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