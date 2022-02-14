Душанбе, 14 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Таджикистан с официальным визитом 24−25 февраля. Об этом сообщили ИА REGNUM в посольстве РФ в Душанбе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Матвиенко проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, председателями верхней и нижней палат парламента республики Рустамом Эмомали и Махмадтоиром Закирзода, другими официальными лицами», — сообщил собеседник агентства.

Стороны, в частности, обсудят вопросы двустороннего взаимодействия России и Таджикистана, развития межпарламентских и других связей. Кроме того, планируется участие Матвиенко в российско-таджикском межпарламентском форуме по торгово-экономическому региональному сотрудничеству.