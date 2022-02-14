Москва, 14 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» с 2022 года студенты Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) будут проходить обучение с использованием технологий виртуальной реальности, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Виртуальная реальность

Для студентов разработали четыре инновационных приложения, с помощью которых будущие токари и биоинженеры смогут изучать на компьютерах работу станков для фрезеровки, литья деталей из пластмасс, сложные биохимические реакции и друние процессы.

Использование технологий виртуальной реальности в производственных процессах — это новый тренд в деятельности промышленных компаний самых разных направлений. Программы-симуляторы помогают студентам и молодым специалистам наработать опыт.

Как сообщало ИА REGNUM, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2022 году запустят производство около 10 компаний.

Читайте подробнее: В технополисе «Москва» запустят производство около 10 компаний