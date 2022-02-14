Оренбург, 14 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении стаи бродячих собак возле школы в Оренбурге на 13-летнюю девочку. Глава СКР поручил руководителю следственного управления по Оренбургской области представить доклад о ходе расследования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) freegr Злая собака

Напомним, 12 февраля в Оренбурге на ребенка напала стая собак. Травмированный ребенок обращался за медпомощью. Случай получил широкий резонанс. Возбуждено уголовное дело.

Муниципальные чиновники отчитались о том, что после происшествия в районе школы № 56 отловлены три собаки. Одна из них была агрессивной.