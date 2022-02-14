Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту прилегающей территории объявил Ростовский государственный музыкальный театр, передаёт ИА REGNUM.

Rostovopera.ru Гала-концерт Ростовского государственного музыкального театра

Работы оцениваются более чем в 570 млн рублей. Приступить к ремонту предполагается уже 1 апреля 2022 года. Исполнитель контракта должен не только обновить облицовочную и тротуарную плитки, отремонтировать подземную автостоянку, стилобат, наружное освещение, но и озеленить территорию, установить все элементы благоустройства.

Также на прилегающей территории будет подготовлена зона для размещения конструкции трёх фонтанов и статуи балерины.

Работы должны быть завершены к декабрю 2024 года.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2019 года во время ремонта в музтеатре вспыхнул пожар, площадь которого составила почти 350 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал. Большого материального ущерба пожар не причинил.