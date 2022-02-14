Джидинский район, Бурятия, 14 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по факту покушения на убийство несовершеннолетнего в Джидинском районе Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

По предварительным данным, в ночь на 14 февраля в селе Оёр произошла стрельба. Местный житель выстрелил из гладкоствольного дробовика в 16-летнего подростка.

«При попытке отобрать оружие из рук злоумышленника огнестрельное ранение ног получил и 14-летний несовершеннолетний», — отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры также намерены дать оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшие подростки были госпитализированы в районную больницу. Чуть позже власти республики направили в район санитарный борт для эвакуации пострадавших в Детскую республиканскую клиническую больницу.