Москва, 14 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В понедельник, 14 февраля, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха в городе составит от 0 до +2 °C. Об этом 14 февраля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

«Мы сегодня ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, температура максимальная в столице ноль — плюс 2 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду, порывистый», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что порывистый юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в конце нынешней рабочей недели погода в европейской части России будет определять климатический ход на 50 дней.