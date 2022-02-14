Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Тёплый сектор североатлантического циклона «Вера» принесет в Санкт-Петербург оттепель с мокрым снегом, а иногда и с дождем. Об этом 14 февраля сообщил ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По его словами, циклон, выходя своим центром к западным берегам Скандинавии, сохранит облачную погоду, временами пройдёт мокрый снег с дождем, местами возможна гололедица.

«Температурный фон ожидается на 5−6 градусов выше средних многолетних значений», — отметил он.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14 февраля в течение дня будет дуть юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха +1…+3 градуса. Атмосферное давление днем будет слабо повышаться.

Во вторник, 15 февраля, ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В среду, 16 февраля, сохранится облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.