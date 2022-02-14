Махачкала, 14 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Дагестане разыскивают мужчину, напавшего на сотрудников полиции и скрывшегося с места происшествия. Один из полицейских ранен. По данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

ru.torange.biz Нож

Инцидент произошел 11 февраля около 21:30 в районе ипподрома в Махачкале. Во время проведения сотрудниками наркоконтроля оперативно-разыскных мероприятий на них напал с ножом неизвестный, пытавшийся помешать их работе.

«Мужчина, в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, умышленно неоднократно нанес имевшимся при себе ножом удары в область грудной клетки одному из сотрудников полиции и скрылся с места преступления. Потерпевший доставлен в больницу, где ему своевременно оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий для установления и задержания злоумышленника.