Чебоксары, 14 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Чебоксарах из-за пожара в общежитии Чувашского государственного института культуры и искусств студентов переселили с четвёртого этажа на второй. Размер ущерба предварительно подсчитан, но публично не назван. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля было заявлено на планёрке в правительстве.

Cap.ru Чувашский государственный институт культуры и искусств

Пожар произошёл в пятиэтажном здании общежитии государственного института культуры 12 февраля в 16:46. По словам министра культуры Светланы Каликовой, источник возгорания был на четвёртом этаже:

«По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрических приборов».

Из-за задымления среагировали звуковые оповещатели и автоматическая противопожарная сигнализация. Министр сообщила, что пожар ликвидировали в 16:54 и уточнила, что на момент происшествия в общежитии находились 40 студентов и преподавателей, все они эвакуированы.

«Из них 22 человека разместили на ночлег, на ночёвку в общежитии музыкального училища, так как в самом общежитии, в здании общежития, был сильный запах гари», — сказала Каликова.

По её словам, остальные 18 человек размещены у родственников и знакомых. 13 февраля они вернулись в общежитие института культуры.

«У института в общежитии есть комнаты для размещения студентов. Из общежития музыкального училища они переехали, на четвёртом этаже все комнаты освободили. Студенты, которые проживали на четвёртом этаже, на сегодняшний день в штатном режиме размещены в общежитии на втором этаже», — сказал глава минкультуры.

Она также сообщила, что потребуется финансовая поддержка на ремонтные работы. О какой сумме идёт речь, не уточнялось.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил провести во всех общежитиях мероприятия по пожарной безопасности, «прежде всего, по использованию электрических приборов как бытового характера, так и средств электроники»:

«Проинвентаризировать, насколько все мероприятия выполняются. И просьба, чтобы вузы тоже провели мероприятия в своих учебных подразделениях и общежитиях».