В Чувашии определили причину пожара в общежитии института культуры
Чебоксары, 14 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Чебоксарах из-за пожара в общежитии Чувашского государственного института культуры и искусств студентов переселили с четвёртого этажа на второй. Размер ущерба предварительно подсчитан, но публично не назван. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля было заявлено на планёрке в правительстве.
Пожар произошёл в пятиэтажном здании общежитии государственного института культуры 12 февраля в 16:46. По словам министра культуры Светланы Каликовой, источник возгорания был на четвёртом этаже:
Из-за задымления среагировали звуковые оповещатели и автоматическая противопожарная сигнализация. Министр сообщила, что пожар ликвидировали в 16:54 и уточнила, что на момент происшествия в общежитии находились 40 студентов и преподавателей, все они эвакуированы.
По её словам, остальные 18 человек размещены у родственников и знакомых. 13 февраля они вернулись в общежитие института культуры.
Она также сообщила, что потребуется финансовая поддержка на ремонтные работы. О какой сумме идёт речь, не уточнялось.
Глава Чувашии Олег Николаев поручил провести во всех общежитиях мероприятия по пожарной безопасности, «прежде всего, по использованию электрических приборов как бытового характера, так и средств электроники»: