Москва, 14 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В том, что банки раскритиковали законопроект ЦБ по борьбе с мошенниками, нет ничего удивительного. Как отметил 14 февраля в своём телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский, «Ежу понятно, что ни ЦБ, ни банки не в состоянии пресечь массовые мошенничества, это по силам исключительно правоохранителям».

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«Тем не менее, ЦБ силится заменить силовиков и предлагает, чтобы банк получателя платежа начал проверять операции на признаки мошенничества, как это сейчас делает банк отправителя, а также чтобы мог ограничить дистанционный доступ клиента к счету», — пояснил экономист.

Далее он пояснил, почему банки раскритиковали предложения регулятора:

«Для возобновления доступа клиент должен будет лично обратиться в банк с паспортом, а то и копии заявлений о несогласии с переводом, обращение в полицию, талон-уведомление, выписку оператора о поступивших звонках и т.д. Вы понимаете всю степень идиотизма этих и других предложений? Мы рады и счастливы за МВД и ФСБ, перекинувших ответственность за борьбу с телефонным мошенничеством на тех, кто выступает пострадавшей стороной. Украли? Найди и принеси, а мы, если нужно будет, оформим».

Напомним, ранее о том, что В III квартале 2021 г. объем банковских операций без согласия клиента вырос на 18,5% и превысил 3,2 млрд руб., а их число увеличилось на 40%, до 256 тыс., проинформировали «Известия». Отмечается также, чт о атаки с использованием методов социальной инженерии при этом применялись на 163% чаще, чем в те же месяцы 2020-го.

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