Москва, , 09:27 — REGNUM В 2022 году в Москве планируется построить 19 км дорог, сообщил 14 февраля мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он уточнил, что в этот объём также входят 19 эстакад, мостов, тоннелей и десять внеуличных пешеходных переходов.

Среди важнейших проектов он назвал Московский скоростной диаметр — объединённые Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. По его словам, в 2022 году завершится первая очередь строительства, в 2023 году — вторая очередь.

«Для миллионов автолюбителей его создание означает новую транспортную реальность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут», — написал мэр.

Также важными проектами станут связка между Южной рокадой и МСД, новые развязки на МКАД, строительство нового путепровода на улице Барклая и реконструкция Старо-Рублёвского путепровода.