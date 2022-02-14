Киев, 14 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ликвидировали пожар в гимназии восточных языков, находящейся в Святошинском районе Киева. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В 04:39 (05:39 мск) пожар в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков ликвидирован», — говорится в сообщении.

При этом сотрудники пожарных служб вели ликвидацию возгорания на протяжении более чем трех часов. Также, по данным украинской госслужбы, площадь пожара на третьем этаже здания гимназии составила более 3 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в учреждении образования столицы Якутии замкнуло проводку, после чего детей вывели из здания и занятия были отменены.