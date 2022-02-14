Сеул, 14 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил 12 февраля спортсмена Чха Мин Гю с завоеванием серебряной медали в мужском конькобежном забеге на 500 м на Олимпиаде в Пекине. Об этом южнокорейский лидер написал в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

«Ты снова сделал это в жестком соревновании, — написал глава государства. — Южнокорейцы горячо аплодировали тебе, когда ты завоевывал вторую серебряную медаль подряд после Пхёнчхана».

Мун Чжэ Ин также поблагодарил спортсмена за его вклад в конькобежный спорт страны и пообещал болеть за его оставшиеся гонки в Пекине.

Отметим, что это вторая медаль Южной Кореи по конькобежному спорту в Пекине и вторая медаль спортсмена после серебра на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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