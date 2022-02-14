Липецк, 14 февраля 2022, 09:25 — REGNUM В Липецке 12 февраля нетрезвые мужчины напали на бригаду скорой помощи из-за конфликта на дороге. Об этом сообщил заместитель главы администрации Липецкой области по вопросам здравоохранения Александр Ильин.
По соцсетям разошлась видеозапись с нападением неизвестных мужчин на бригаду «скорой». Разнимать дерущихся помогала случайная пожилая свидетельница. По предварительной информации, мужчин, находившихся в легковом автомобиле, не устроило, что их не пропустила «скорая».
Пострадали врачи и водитель машины скорой помощи. Правоохранительные органы проводят проверку.