Липецк, , 09:25 — REGNUM В Липецке 12 февраля нетрезвые мужчины напали на бригаду скорой помощи из-за конфликта на дороге. Об этом сообщил заместитель главы администрации Липецкой области по вопросам здравоохранения Александр Ильин.

Скорая помощь Mos03.ru

По соцсетям разошлась видеозапись с нападением неизвестных мужчин на бригаду «скорой». Разнимать дерущихся помогала случайная пожилая свидетельница. По предварительной информации, мужчин, находившихся в легковом автомобиле, не устроило, что их не пропустила «скорая».

"У нас произошёл бесчеловечный поступок со стороны мужчин, которые препятствовали проезду скорой медицинской помощи! Огромная благодарность, что в этой ситуации нашлись небезразличные люди, которые не прошли мимо, а оказали работникам скорой помощи», — прокомментировал Ильин.

Пострадали врачи и водитель машины скорой помощи. Правоохранительные органы проводят проверку.