Пекин, 14 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2021 году доля китайских брендов на рынке многоцелевых транспортных средств (MPV) в стране несколько снизилась, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Продажи принадлежащих Китаю марок MPV упали на 0,3% в годовом исчислении до 720 000 единиц в прошлом году, что составляет 68,3% от общего объема продаж MPV в стране. Их рыночная доля снизилась на 0,3 процентных пункта по сравнению с 2020 годом.

Продажи 10 лучших моделей MPV в стране достигли 597 000 единиц, что составляет 82,9% от общего объема.