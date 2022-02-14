Богучар, Воронежская область, 14 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Детский сад с видом на кладбище построили в селе Монастырщина Богучарского района Воронежской области. Видео появилось 12 февраля в сообществе «Мой и твой Воронеж» в «Вконтакте».

Скриншот страницы в соцсети сообщества «Мой и твой Воронеж» Вид из окна детского сада

»Это детский садик. Ремонт, все чистенько и хорошо. Только смотреть из окна детки будут на кладбище. Нашли место для садика…», — написал автор поста.

На видео снят новый построенный детский сад, из окна которого действительно разворачивается вид на погост.

«Красивый садик, сделали на совесть. Государство денег выделило. Всё хорошо. Детишки будут бегать, радоваться, приходить в садик. Побегают, порадуются, посмотрят в окошко — а там кладбище. Хороший садик», — комментирует голос за кадром.

Пользователи разделились на два лагеря — кто-то возмутился выбором места строительства детского сада, кто-то не видит ничего необычного.

«Ну в чем проблема, родителям надо всего на всего нужно перестать ныть, а по весне сиренью засадить линию вдоль забора. Сирень у многих растёт, приживается на ура. Хорош. Хватит надеяться на власть и быть инертными. Что сложного. Да, не обязаны сами сажать, но это ваши дети будут на кладбище смотреть», — написал Сергей Ш.

«Постоянно дети в окно точно смотреть не будут. В большинстве случаев в детских садах на окнах были жалюзи или тюль», — написала Маша П.

«А так они не знали, что в селе есть кладбище и никогда его не видели», — добавил Василий Т.

«В детстве закладываются основы воспитания. ребёнок должен видеть лучшее что есть в жизни. праздники, дни рожденья, новый год это лучшие воспоминания у ребёнка на протяжении всей жизни, но ни как не похороны и могилки под окном», — возмутился Евгений И.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владельцы дач в Семилукских Выселках выступили против создания там нового городского кладбища.