Пекин, , 09:24 — REGNUM Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции на решение о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 14 февраля говорится в решении CAS.

Спортивный арбитражный суд Fanny Schertzer

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Апелляции подавали Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпийских игр принято с учётом её статуса «защищённой персоны», поскольку спортсменке ещё не исполнилось 16 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS принял решение допустить Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр.

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