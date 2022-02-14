Джакарта, , 09:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что всплеск случаев заражения коронавирусом в настоящее время приближается к пику, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Пандемия в стране, по оценкам, растет, и ежедневные положительные случаи заражения приближаются к пику, как в июле прошлого года», — заявил глава государства.

Джоко Видодо попросил общественность сохранять спокойствие и дисциплинированно соблюдать медицинские протоколы. Президент также призвал людей, которые не были привиты, немедленно пройти вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Тернате, на севере Малуку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7