Джакарта, 14 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что всплеск случаев заражения коронавирусом в настоящее время приближается к пику, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Пандемия в стране, по оценкам, растет, и ежедневные положительные случаи заражения приближаются к пику, как в июле прошлого года», — заявил глава государства.

Джоко Видодо попросил общественность сохранять спокойствие и дисциплинированно соблюдать медицинские протоколы. Президент также призвал людей, которые не были привиты, немедленно пройти вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Тернате, на севере Малуку.