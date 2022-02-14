Ачинск, Красноярский край, , 09:22 — REGNUM В Красноярском крае Ачинская городская прокуратура организовала проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Ysia.ru

Уточняется, что на месте происшествия работал заместитель прокурора Ачинска Дмитрий Примоленный.

Возгорание произошло ночью 14 февраля в жилом доме в Ачинске. Как сообщало ИА REGNUM, погибли двое мужчин (46 лет, 76 лет) и две женщины (47 лет, 72 года).

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Указанный дом построили в 1959 году, однако аварийным и подлежащим сносу он не признан. Часть помещений принадлежит муниципалитету на праве собственности.

Прокуратура даст оценку действиям собственника жилищного фонда и управляющей организации. Специалисты осмотрят дом и оценят его аварийность.

Прокуратура края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту смертельного пожара.

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