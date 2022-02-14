Уфа, 14 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Бывшего полицейского и его знакомого обвинили в посредничестве во взяточничестве в Башкирии. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

(сс) sajinka2 Коррупция

По версии следствия, фигуранты уголовного дела с сентября 2018 года по февраль 2020 года получили от бизнесмена, привлекаемого к уголовной ответственности за изнасилование и мошенничество, деньги в сумме порядка 23 млн рублей для их передачи сотрудникам правоохранительных органов за оказание содействия в прекращении уголовных дел.

В материалах дела указано, что они также обвиняются в хищении денег граждан в размере 700 тысяч рублей и 390 тысяч рублей под предлогом покупки производственной базы и передачи в качестве взятки сотрудникам МЧС РФ за освобождение от ответственности по выявленным во время проверки нарушениям.

По данным фактам в отношении экс-начальника полиции отдела МВД РФ по Уфимскому району и его знакомого было возбуждено уголовное дело по признакам посредничества во взяточничестве и мошенничества.

Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. Полицейский был освобожден от выполнения служебных обязанностей. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.