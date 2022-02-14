Ташкент, 14 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Ректор Таджикского государственного института культуры и искусств Мухриддин Низами обвинил таджикских певцов в негативном влияние на молодежь. Об этом 14 февраля сообщает «Азия Плюс».

Ninara Душанбе. Таджикистан

«Многочисленные певцы, выходившие на сцену с бессмысленными песнями и незатейливой музыкой, оказали негативное влияние на молодежь», — сказал ректор журналистам.

Отмечается, что Низами не стал называть журналистам имена артистов, но отметил, что они «не знают таджикского языка и неправильно произносят слова».

Ректор предложил упорядочить этот процесс, регламентируя манеру пения и тексты песен. Он также считает, что такие певцы должны консультироваться с компетентными людьми перед записью песни.