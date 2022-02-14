Челябинск, 14 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Челябинске бывшего энергетика управляющей компании осудили за причинение ребёнку смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, он не провёл своевременного осмотра и текущего ремонта оборудования электроустановок возле дома №32 на ул. Марченко. В результате летом 29 021 года мальчик 2010 года рождения соприкоснулся с оголёнными жилами кабеля, которые были под напряжением в откртом доступе. Ребёнок погиб на месте.

Суд назначил электрику два года ограничения свободы. При этом подсудимый добровольно возместил материальный и моральный ущерб.