14 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В разных российских регионах на День святого Валентина посыпались предложения от предприимчивых мужчин в роли «парня». Соцсети откликнулись ироничными комментариями.

Наталья Хомутова, , 14:56 — REGNUM В разных городах России на День святого Валентина мужчины предлагают дамам интересные услуги. Например, в Воронежской области на «Авито» предприимчивый мужчина предлагает свои услуги в роли «парня»: сходить в кинотеатр или ресторан будет стоить девушке 1549 рублей, а обед/ужин — 6500 (счёт оплачивает мужчина), безлимит на весь день — 40 тыс. рулей, иные услуги оговариваются лично.

Андреа Камассей. Празднование Луперкалий. 1635

Предприимчивые челябинцы готовы поддержать одиноких девушек в День влюбленных. На сайте бесплатных объявлений появилась услуга «Парень на 14 февраля». Услуги компаньона обойдутся в 1000—1500 рублей.

Соцсети бурно обсуждают такие услуги. У пользователей интернета такие предложения вызвали смех и иронию.

«Бытовых проституток и искать не надо», — считает Николай при обсуждении услуг на площадке chp 59 d Instagram.

«Какой праздник, такие и услуги», — иронично заметила пермячка.

«А девчонкам можно придумать: «Сделаю фото в роли вашей девушки», — оставила комментарий подписчица.

«Мир сошел с ума!» — комментирует другой пользователь интернета. Подписчики говорят, что в Перми тоже появились подобные услуги.

Люди отмечают, что День святого Валентина — католический праздник. Для православных есть день святых Петра и Февронии.

Мужчин, предлагающих услуги на День всех влюбленных 14 февраля, окрестили альфонсами. Комментаторы считают, что девушке надо очень сильно отчаяться, чтобы «купить себе романтик в честь праздника».

Праздник Дарья Антонова © ИА REGNUM

В паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» девушки говорят, что сами способны себе организовать праздник.

«Зачем он (услужливый парень на праздник) нужен? Я и сама себе куплю суши и роллы и отмечу без него. Я за 2500 рублей себе 2 кг точно куплю, чем его кормить и водить везде», — сказала Ксения М.

«Нет, чтобы девушек порадовать и бесплатно сводить. Какой-то дохлый мужик пошел», — считает Анна Ж.

«Романтика за свои же деньги», — иронизирует Алексей.

«Это взрослая жизнь, тут сказок нет», — оставила комментарий Ксения.

«Древнейшая профессия легла на плечи сильного пола», — смеется Алексей Ч.

«Зачем нам голубой Валентин?» — недоумевает Евгений К.

«Уже мужики продаются», — констатировала Анна В.

«Мужики еще более продажные за бабки», — ответила Ольга В.

«Мужики килограммами продаются или поштучно?» — иронизирует Надежда З.

Ряд пользователей отмечает, что настоящие мужчины не продаются, но вот только их осталось мало.

«К сожалению, до этого довели женщины. Вот и оцените, каково это. Чувствовать, что тебя любят за деньги. Нужно ценить человечность, отношения и честность, а не деньги и брутальность. Нужно девушкам снизить аппетиты на деньги парней и немного отвернуться от дерзких в сторону простых парней. Счастья всем милым нашим дамам. Мы все вас любим, но, к сожалению, не все вас ценим», — оставил комментарий Павел С. По его словам, девушки что выбирают, то в ответ и получают. Нужно менять ценности, только тогда будет гармония.

Праздник Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 14 февраля — День святого Валентина или День всех влюбленных. Эксперты отмечают, что существует много версий этого праздника, вплоть до пикантных. Некоторые называют праздник фейком. 14 февраля день памяти святого мученика Трифона. В этот день святого Валентина не почитают ни католики, ни христиане.

Праздник 14 февраля — это плод коммерции и придуманной легенды. По одной из версий, 14 февраля — праздник гомосексуалистов.

Служители церкви обращают внимание на то, что День всех влюблённых 14 февраля приходится на день накануне большого церковного праздника — Сретения Господня — и является движением к разврату. Праздник настоящей любви — это День святых Петра и Февронии, который отмечают 8 июля.