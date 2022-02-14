Черкесск, , 09:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии не стали продлевать дистанционное обучение для учащихся общеобразовательных школ. С 14 февраля школьники вернулись за парты и продолжили учебу в очном формате.

В школу © ИА REGNUM

«С 14 февраля общеобразовательные организации, а также организации дополнительного образования возобновляют работу в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики коронавирусной инфекции», — написал глава региона Рашид Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, к штатному режиму работы возвращаются также колледжи республики, рекомендовано перейти к очному режиму обучения вузам Карачаево-Черкесии. Единственными, кто остался дома 14 февраля, стали первоклассники. Для них с этого дня до 20 февраля предусмотрены учебным графиком дополнительные зимние каникулы.

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