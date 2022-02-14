Москва, , 09:19 — REGNUM На сегодняшний день Арктика является регионом, где климатические изменения происходят быстрее всего. Так, из-за таяния снегов и льдов скорость потепления здесь выше, чем общемировая. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.

Арктика oceanexplorer.noaa.gov

«Мы начали изучать таяние и общее потепление на планете, которое составляет пока примерно 1,1−1,2 градуса. В Арктике же мы наблюдаем потепление на 2−2,5 градуса», — уточнил в интервью ТАСС эксперт.

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Он напомнил, что в этом регионе произошло уменьшение площади морского льда и снежного покрова на 70%, и это ускоряет процесс потепления. При этом для многих объектов инфраструктуры, которые были построены в зоне вечной мерзлоты, эта ситуация создаёт проблемы.

«Таяние вечной мерзлоты приведёт к разрушению многих объектов, также существует риск выброса метана и двуокиси углерода в результате таяния заболоченных земель в регионе», — отметил Таалас.

Однако есть у изменений климата и положительные стороны. Например, по его словам, новые маршруты для морских перевозок в этой части света, появление которых ожидается к 2040-м годам. Так, появятся более короткие маршруты из Азии в Европу или из Европы к западному побережью Северной Америки, отметил генсек. Кроме того благодаря потеплению в Арктике «появятся леса и увеличится площадь земель, пригодных для земледелия».

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Однако в мировом масштабе негативные последствия климатических изменений почувствуют все страны, подчеркнул генсек ВМО. Поэтому, по его словам, все государства должны стремиться уменьшить последствия изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что остановить процесс таяния вечной мерзлоты невозможно, но адаптироваться к нему можно. По его словам, сокращение ледового покрова в Арктике позволит добывать на шельфе углеводородное сырьё, облегчит добычу золота, угля, полиметаллов. Однако, отметил Чекунов, серьёзной проблемой при таянии мерзлоты могут стать как выбросы метана, так и распространение патогенов, вирусов, замороженных в слоях вечной мерзлоты.

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