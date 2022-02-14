Биробиджан, , 09:24 — REGNUM Ограничено движение по федеральной трассе «Амур». Временно перестали курсировать автобусы, перевозившие людей из Биробиджана в Хабаровск и Благовещенск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Снегопад uknowgayle

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Причиной отмены рейсов общественного транспорта стал сильный снегопад. Движение по федеральной автодороге «Амур» ограничено. Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, общественный транспорт также не работал во время снегопадов в ноябре. Тогда автобусы не ездили не только в столицы Амурской области и Хабаровского края, но также в города Свободный, Белогорск, село Поярково и посёлок Новокиевский Увал.