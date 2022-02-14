Горно-Алтайск, 14 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. На газозаправочной станции, обслуживающей городские и межмуниципальные автобусы в столице Республики Алтай, произошла серьёзная поломка оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Горно-Алтайска.

Наталья Сладкова Заснеженный Горно-Алтайск

Инцидент произошёл 13 февраля. В связи с этим объявлено, что сегодня, 14 февраля часть маршрутных автобусов не выйдет на линии.

Для подвоза школьников организована работа пяти детских автобусов. При этом власти города призвали жителей организовать доставку учащихся до школ на собственном транспорте.

«Причины опоздания на первый урок будут считаться уважительными», — отметили в администрации.