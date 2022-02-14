Киев, , 09:15 — REGNUM Украинские олигархи покидают страну чартерными рейсами. Только 13 февраля с территории страны вылетело около 20 чартеров и частных самолётов, пишет «Украинская правда».

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Так, в прошедшее воскресенье Украину покинули самолёты Рината Ахметова (первое место в украинском Forbes) и Бориса Колесникова (55 место). При этом отмечается, что на самом деле Ахметов покинул Украину в конце января. А Колесников утверждает, что находится в Киеве и не намерен никуда уезжать. По его словам, самолёт вылетел в Прагу на техобслуживание.

«Частный борт на 50 человек также заказал депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь», миллионер Игорь Абрамович», — утверждает издание. Политик якобы должен вывезти из Киева в Вену родственников его однопартийцев и бизнес-партнёров.

Кроме того, в конце января Украину покинул Виктор Пинчук (II место в Forbes), на прошлой неделе Вадим Новинский (VIII место), Александр Ярославский (IX место), Вадим Столар (64-е), Василий Хмельницкий (29-е), Андрей Ставницер (49-е), Вадим Нестеренко (96-е).