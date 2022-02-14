Сеул, , 09:13 — REGNUM В январе 2022 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $19,65 млрд, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Полупроводники Mentor.com

Согласно опубликованным данным данным, показатель продолжает расти на протяжении десяти месяцев подряд.

Как отметили в министерстве, данного показателя удалось достичь благодаря росту спроса на полупроводники, дисплеи и комплектующие для компьютеров.

В частности, экспорт полупроводников вырос на 24,1%, до $10,89 млрд, дисплеев — на 13,3%, до $2,35 млрд. Однако экспорт мобильных телефонов, напротив, упал на 54,3%, до $1,53 млрд.

Объём поставок в Китай увеличился на 24,3% и составил $7,4 млрд, во Вьетнам — на 12,4%, до $3,32 млрд, в США — на 8,6%, до $2,06 млрд, в ЕС — на 16,1%, до $1,05 млрд.

В январе импорт информационно-коммуникационных технологий вырос на 14,4%, до $12,32 млрд. Профицит торгового баланса составил $7,33 млрд.